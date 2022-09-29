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Az önce paylaştı, ortalık karıştı! Feghouli'den Galatasaray'a kupa göndermesi

29.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın 2017 yılında West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, gündem olmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılığı sonrası alacaklarını tahsil etmek amacıyla kulübü FIFA'ya şikayet eden 32 yaşındaki oyuncu tepkilerin odağı olmaya devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte detaylar...

2017 yılından bu yana Galatasaray'da forma giymesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın sözleşme yenilemediği isimlerden biri olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, 3 aylık alacağı için konuyu FIFA'ya taşıması Galatasaray yönetimini oldukça kızdırmıştı.

Cezayirli futbolcu Galatasaray'ı birikmiş alacağı, maç başı prim, bonusları ve ev kirasını içeren kalemlerle ilgili Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet etmişti. Bu haberlerin ardından konuşan Feghouli "Çıkan haberler doğru, Galatasaray’daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray’ın borcu neyse almasını söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

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Yaşanan bu süreç sonrası kendisine yönelik Galatasaray cephesinden tepkiler yükselen Feghouli konu ile alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılı takım ile vedalaşması sonrası halen herhangi bir kulüp ile anlaşmayan tecrübeli futbolcu "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli." ifadelerini kullandı.

"HAK HUKUK GEÇ BUNLARI"

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Feghouli'nin bu paylaşımını Galatasaray taraftarları yorum yağmuruna tutarken, çoğu taraftar Cezayirli oyuncuya tepki gösterdi. Bazı taraftarlar "1 maç var 10 maç yoksun. Hak hukuk falan geç bunları." derken, bazı taraftarlar "Yatarak para kazanmak çok güzel, güzel meslek" yorumunda bulundu.

FEGHOULI FOTOĞRAFLARI

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