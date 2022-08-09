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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

09.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kente gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile müzeyi gezen Aliyeva ile kızı, Mevlana Celalettin Rumi'nin sandukası önünde dua etti.

Daha sonra müzeyi gezen Aliyeva ile beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Oyunlar kapsamında Konya'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Aktaş, Mevlana Celalettin Rumi'nin sandukası önünde dua etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

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