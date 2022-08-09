İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile müzeyi gezen Aliyeva ile kızı, Mevlana Celalettin Rumi'nin sandukası önünde dua etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

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