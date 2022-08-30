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Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

30.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yeni nesil silahlı insansız hava araçları (SİHA) İti Kovan, Orbitr 2, Orbitr 3 ve Orbitr 4, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST'te Azerbaycan'ın yeni nesil insansız silahlı hava araçları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Azerbaycan'ın yerli kamikaze SİHA'sı "İti Kovan" önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.

Azerbaycan Digital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rovshan Rustamov, AA muhabirine, bu yıl TEKNOFEST'in 5'incisinin düzenlendiğini hatırlattı.

TEKNOFEST'in Türkiye sınırları dışında ilk kez Azerbaycan'da düzenlendiğini belirten Rustamov, "Azerbaycan'da 3 ay önce TEKNOFEST heyecanına ve coşkusuna sahne olduk. Bugün de Azerbaycan olarak, kardeş olarak TEKNOFEST KARADENİZ'de stant açtık." dedi.

Kardeş ülkenin teknoloji hamlesinin kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayan Rustamov, "T3 Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında Bilim Türkiye ve Deneyap Eğitim programlarının Azerbaycan'da uygulanması noktasında protokol imzaladık." dedi.

Rustamov, Türkiye gibi milli ve yerli SİHA ve İHA'lar ürettiklerine işaret ederek, "Azerbaycan'ın milli üretim SİHA ve İHA'ları dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen havacılık etkinliklerine katılarak başarılı bulundu. Özellikle Ermenistan ile yaşadığımız Karabağ Savaşı'nda kullanılan SİHA'larımız kendini ispatladı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

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Azerbaycan İHA siha

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