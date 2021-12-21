Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören inanamadı

Başrolünü Murat Yıldırım’ın üstlendiği Aziz dizisinde Efnan olarak izleyicilerin karşısına çıkan Simay Barlas, duru güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuk performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Efnan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, Aziz dizisi hayranları tarafından sıkı takibe alındı.

Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atan Aziz dizisiyle yükselişe geçen Simay Barlas’ın Instagram’da bir buçuk milyondan fazla takipçisi var.

Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.