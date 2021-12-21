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  4. Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören inanamadı

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas da estetik güzeli çıktı! Eski halini gören inanamadı

21.12.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas gündemden düşmüyor. Son dönemin popüler ismi genç yaşına rağmen başarısıyla kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Zalim İstanbul dizisiyle tanınan Aziz dizisiyle hayran sayısını ikiye katlayan Simay Barlas’ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Başrolünü Murat Yıldırım’ın üstlendiği Aziz dizisinde Efnan olarak izleyicilerin karşısına çıkan Simay Barlas, duru güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuk performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Efnan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, Aziz dizisi hayranları tarafından sıkı takibe alındı.

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Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atan Aziz dizisiyle yükselişe geçen Simay Barlas’ın Instagram’da bir buçuk milyondan fazla takipçisi var.

Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas
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