Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay sözler! Açtı ağzını, yumdu gözünü... Mourinho yanıtı! "Benim sayemde oldu"

ÖNCE KİM GÖRÜŞTÜ?

Hoca geldi, teşekkür ederiz yönetime çünkü imza yetkileri onlardaydı imzaladılar. Ama yok sen önce görüştün ben görüştün. Bunlar boş sözler. Ben Mourinho ile görüştüğümde dediki ben bir aday ile telefonda görüntülü görüştüm dedi.