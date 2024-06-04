Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay sözler! Açtı ağzını, yumdu gözünü... Mourinho yanıtı! "Benim sayemde oldu"

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli genel kurulda Ali Koç ile birlikte başkanlık adayı olan Aziz Yıldırım son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken, YouTube'da katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sports Digitale'de soruları yanıtlayan Yıldırım, Ali Koç için "Benden özür dilemeli" derken, Fenerbahçe'yi baronlar yönettiğini öne sürdü.
Mourinho gibi değerli marka olan bir hocanın Fenerbahçe'ye gelmesi büyük başarı. Benim %1 bile emeğim varsa mutluluk duyarım. İsteğimiz Fenerbahçe'nin başarılı olması, çocukların üzülmemesi.
Hoca geldi, teşekkür ederiz yönetime çünkü imza yetkileri onlardaydı imzaladılar. Ama yok sen önce görüştün ben görüştün. Bunlar boş sözler. Ben Mourinho ile görüştüğümde dediki ben bir aday ile telefonda görüntülü görüştüm dedi.
Ali Bey ile ilgili de ben perşembe görüştüm salı günü randevu almış dedi. Ama ben randevuyu 1 hafta önce aldım. O tarihte Roma'da görüştüm. İlk defa benim sayemde Fenerbahçe'nin hocası haziranın başında belli oldu.
10 senenin 4 senesi benden dolayı, 6 senesi Ali Bey'in başarısızlığı. 4 yıl başarısız olduğum için beni gönderen kongre üyeleri, 6 yıldır başarısızlığının karşısında net bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum.
Ben şampiyonluk sözü veriyorum, karşı taraf şampiyonluk sözü veremiyor. Ne diyor 'ben olduğum müddetçe bizi şampiyon yapmazlar'