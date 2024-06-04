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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay sözler! Açtı ağzını, yumdu gözünü... Mourinho yanıtı! "Benim sayemde oldu"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.06.2024 18:43
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Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık görevi yapmış olan ve yapılacak seçimde tekrar adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli genel kurulda Ali Koç ile birlikte başkanlık adayı olan Aziz Yıldırım son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken, YouTube'da katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sports Digitale'de soruları yanıtlayan Yıldırım, Ali Koç için "Benden özür dilemeli" derken, Fenerbahçe'yi baronlar yönettiğini öne sürdü.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN O SÖZLERİ
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"%1 BİLE EMEĞİM VARSA..."

"%1 BİLE EMEĞİM VARSA..."

Mourinho gibi değerli marka olan bir hocanın Fenerbahçe'ye gelmesi büyük başarı. Benim %1 bile emeğim varsa mutluluk duyarım. İsteğimiz Fenerbahçe'nin başarılı olması, çocukların üzülmemesi.

ÖNCE KİM GÖRÜŞTÜ?

ÖNCE KİM GÖRÜŞTÜ?

Hoca geldi, teşekkür ederiz yönetime çünkü imza yetkileri onlardaydı imzaladılar. Ama yok sen önce görüştün ben görüştün. Bunlar boş sözler. Ben Mourinho ile görüştüğümde dediki ben bir aday ile telefonda görüntülü görüştüm dedi.

"BENİM SAYEMDE..."

"BENİM SAYEMDE..."

Ali Bey ile ilgili de ben perşembe görüştüm salı günü randevu almış dedi. Ama ben randevuyu 1 hafta önce aldım. O tarihte Roma'da görüştüm. İlk defa benim sayemde Fenerbahçe'nin hocası haziranın başında belli oldu.

"6 SENESİ ALİ BEY'İN BAŞARISIZLIĞI"

"6 SENESİ ALİ BEY'İN BAŞARISIZLIĞI"

10 senenin 4 senesi benden dolayı, 6 senesi Ali Bey'in başarısızlığı. 4 yıl başarısız olduğum için beni gönderen kongre üyeleri, 6 yıldır başarısızlığının karşısında net bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEREMİYORLAR"

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEREMİYORLAR"

Ben şampiyonluk sözü veriyorum, karşı taraf şampiyonluk sözü veremiyor. Ne diyor 'ben olduğum müddetçe bizi şampiyon yapmazlar'

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç son dakika fenerbahçe
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