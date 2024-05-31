Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho anlaşmasının ardından ilk açıklama! ''Kalıbının adamı değilmiş''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho konusunda Ali Koç araya girerek ilginç bir çalım attı.

AZİZ YILDIRIM'IN ELİNDEN KAPTI

Aziz Yıldırım'ın başkan olması durumunda takımın başına getireceği bilinen Mourinho ile görüşen Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan önce davrandı ve imza yetkisinin kendinde olması avantajını kullanıp işi bitirdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN İLK TEPKİ! ''KALIBININ ADAMI DEĞİLMİŞ"

İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertli takım, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak. Mourinho anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk tepki geldi.

