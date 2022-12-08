Aziz Yıldırım'ın gözdesiydi! Beşiktaş'tan sol bek için Ricardo Rodriguez planı...

FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 22 puanla 8. sırada giren ve sezonun geri kalan kısmında çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta transfer için kollar sıvanmış durumda. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sol bek transferine öncelik verildiği öne sürülürken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
Valerien Ismael sonrası göreve getirilen Şenol Güneş'in Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmaması nedeniyle sol bek transferi istediği iddia edilmişti.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlı yönetim, İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i listeye aldı.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'da forma giyen ve Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile 4 maça çıkan deneyimli sol bek için temasa geçildiği ve şartların sorulduğu öğrenildi.
Hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemine uygun bir profil çizen Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın görev yaptığı dönemde kadroya katmak istediği isimler arasında yer alıyordu.
Bu sezon Torino ile 5 maça çıkan 30 yaşındaki futolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.