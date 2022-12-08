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Aziz Yıldırım'ın gözdesiydi! Beşiktaş'tan sol bek için Ricardo Rodriguez planı...

08.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, sezonun kalan kısmında başarılı bir performans sergilemek isteyen Beşiktaş'ta yönetim, transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği iddia edilen Arthur Masuaku'nun yerine sol bek transferi planlayan Beşiktaş'ın gündemine bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ricardo Rodriguez geldi. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 22 puanla 8. sırada giren ve sezonun geri kalan kısmında çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta transfer için kollar sıvanmış durumda. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sol bek transferine öncelik verildiği öne sürülürken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZDESİNİ BEŞİKTAŞ KAPIYOR

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ

Valerien Ismael sonrası göreve getirilen Şenol Güneş'in Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmaması nedeniyle sol bek transferi istediği iddia edilmişti.

RICARDO RODRIGUEZ LİSTEDE

RICARDO RODRIGUEZ LİSTEDE

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlı yönetim, İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i listeye aldı.

ŞARTLAR SORULDU

ŞARTLAR SORULDU

İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'da forma giyen ve Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile 4 maça çıkan deneyimli sol bek için temasa geçildiği ve şartların sorulduğu öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZDESİYDİ

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZDESİYDİ

Hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemine uygun bir profil çizen Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın görev yaptığı dönemde kadroya katmak istediği isimler arasında yer alıyordu.

BU SEZON 5 MAÇI VAR

BU SEZON 5 MAÇI VAR

Bu sezon Torino ile 5 maça çıkan 30 yaşındaki futolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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