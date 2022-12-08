Aziz Yıldırım'ın gözdesiydi! Beşiktaş'tan sol bek için Ricardo Rodriguez planı...

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZDESİYDİ

Hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemine uygun bir profil çizen Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın görev yaptığı dönemde kadroya katmak istediği isimler arasında yer alıyordu.