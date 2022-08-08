Aztek Teknoloji, güçlü pazar payını halka arzla artırmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, "Halka arzda yüzde 25 büyüme hedefliyoruz. 80 milyon olan sermayemizi 100 milyona çıkaracağız. 25 milyon yeni hisse satacağız, bu hisselerimizdeki sermaye artışı da direkt şirkete gelecek." dedi.

Ütebay, Aztek Teknoloji'nin 10-11-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek halka arzına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Halka arzdaki hedeflerine değinen Ütebay, "Kurumsallaşma sürecini sürekli götüren bir firmayız. Hepimizin bildiği gibi kurumsallaşmanın da taç takma töreni Borsa'da gong çaldığınız gündür. Biz de bunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Keyifli ve zorlu bir süreçten sonra SPK'nın onayıyla sürecimize başladık. Önümüzdeki günlerde 10-11-12 Ağustos'ta talep toplanacak. Sonraki hafta da gong törenimizle birlikte yeni yatırımcılarımızla ortaklığımız fiilen başlamış olacak." şeklinde konuştu.

Sürecin detaylarına ilişkin bilgi veren Ütebay, şunları kaydetti:

"Bizim için halka arz önemli. Çünkü Aztek, 26 sene sonrasında sektörde aksesuar dünyasında öyle bir pozisyona geldi ki pazarda çok ağırlığımız var. Kulaklıkta 2021 yılında bir firmanın bağımsız olarak yaptığı tüketici elektronik pazar verilerine göre, yüzde 54,5 pazar payımız var. Yani Türkiye'de satılan her 100 liralık kulaklığın 54,5 lirası Aztek Teknolo'jinin markaları çerçevesinde satılıyor. Bluetooth hoparlör pazarında da yüzde 63,1 büyüklükte pazar payımız var. Yani oldukça güçlü bir markayız sektörde. Bu büyümeyi sürdürmek niyetindeyiz. Ama bu büyüme ne tarafta olacak, şu andan kestirmek çok mümkün değil. Halihazırdaki pazarımızda muhakkak ki büyüyeceğiz ama aksesuar dünyası değişiyor. Şu anda metaverse ve sanal dünyadan bahsediyoruz. Aksesuar dünyasını çok büyüten, değiştiren bir pazar olacağı muhakkak. Bizde bu pazarın içerisinde yerimizi muhakkak alacağız."

- "Girişim sermayesi fonu kuracağız"

Hüseyin Ütebay, büyüme beklentilerine ilişkin, "Halka arzda yüzde 25 büyüme hedefliyoruz. 80 milyon olan sermayemizi 100 milyona çıkaracağız. 25 milyon yeni hisse satacağız, bu hisselerimizdeki sermaye artışı da direkt şirkete gelecek. 5 milyonu ortaklar satışı olarak gerçekleşecek. Burada kurumsal yüzde 30, bireysel satış yüzde 70. Bireyselde de oransal bir dağılım söz konusu olacak. Toplamda 10,90 hisse satış fiyatıyla 272,5 milyon bir büyüklük bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka arz sonrası hedeflerine değinen Ütebay, şöyle konuştu:

"3 tane ana kolumuz var. Birincisi, işletme sermayesinin öz kaynağının güçlenmesiyle çok daha karlı ve hızlı büyüyen bir firma. Dolayısıyla işletme sermayesi tarafında kullanacağız yüzde 60'a yakın bir rakamı... Hem halihazırdaki iş birliği yaptığımız ortaklıklarımızı güçlendirmek adına hem de yeni ürünler eklemek adına kullanacağımız bir sermaye bu... Diğer tarafta, bizim bütün ürün yelpazemizi tüketicilerle buluşturduğumuz deneyim mağazalarımız var. Bundan yaklaşık 6 sene önce başlattık. İstanbul'da şu anda 3 mağaza, bunu bütün büyükşehirlere genişletmek istiyoruz. Hem tüketicilerimize bu aksesuar deneyiminin keyfini yaşatmak hem de bütün yelpazemizin tanınmasını sağlamak istiyoruz. 26 senelik teknoloji sektörü tecrübemizle kendi firmamız üzerinden olmasa dahi gelişen teknoloji dünyasına yatırım yapmak üzere girişim sermayesi fonu kuracağız. Yüzde 10-15'lik bir kısmıyla... Yeni atılım yapan teknoloji firmalarına büyük ihtimalle yer olabilir. Hem destek olmak hem de yatırım yapmak istiyoruz. Çok keyifli bir dönem. Yeni iş ortaklarımızla birlikte büyümeye devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde teknoloji aksesuarları dünyası nereye giderse gitsin, nasıl evrilirse evrilsin yeni ortaklarımızla birlikte orada olacağız."

- "Son 12 ayda adet bazında yüzde 100 büyüme"

Aztek Teknoloji'nin 1996 yılında kurulduğunu hatırlatan Ütebay, "Kurulduğumuz ilk günden itibaren teknoloji dünyasının aksesuarlar segmentinde iş yapıyoruz. Aksesuar, teknolojinin ayrılmaz bir parçası. Bu alan, teknolojinin değişimiyle hızlı gelişim gösteren, karlılığı ve keyfi çok daha yüksek olan bir alan. Tabii teknoloji gelişimiyle çok değişiklik gösteriyor. 26 yıl önce kablo, çanta dünyasıyken bugün akıllı ses sistemleriyle ilerleyen bir aksesuar dünyası var. Gelecekte nereye şekilleneceğini birlikte göreceğiz ama nereye doğru şekillenirse biz orada olacağız." diye konuştu.

Firma olarak çok başarılı yıllar geçirdiklerini ifade eden Ütebay, "2021, 1 milyar 82 milyon lira ciroya ulaştığımız bir yıldı, cirosal olarak çok hızlı büyüdüğümüz yıllardan oldu. Karlılığımızda ise 137 milyon FAVÖK'e ulaştık. Net karlılıkta 89 milyona ulaştığımız bir sene yaşadık. Ama daha da güzel tarafı ilk 3 ay raporlarımızda bu büyümeyi katlayarak devam ettirdiğimiz gözüküyor. Geçen seneye göre yüzde 130 büyümeyle ilk çeyrekte 500 milyonun üzerine çıktık cirosal açıdan. Geçen sene ilk 3 ayda yaptığımız 28 milyon liralık brüt kara karşılık 75 milyon liralık bir kardan bahsediyoruz. Oldukça keyifli ilk 3 ayımız. Son 12 ayı karşılaştırırsak ciromuz 1,366 milyar liraya ulaştı. FAVÖK'te 170 milyon liralara ulaştık. Net karda 120 milyon liralara ulaştık. Bunda fiyat ayarlamalarının da etkisi var ama ilk çeyrekte adet bazında, örneğin, bazı markalarımızda 3 katına çıkan büyümeler var, genelde ise yüzde 100 bir büyümeden bahsediyoruz." dedi.