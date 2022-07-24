Baba oğulun boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarışları güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'da restoran işletmecisinin, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocukları, oğlunun ise boğazına yiyecek kaçan bir kadını Heimlich manevrası ile kurtarışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünye ilçesinde bir restoran önündeki denizde boğulma tehlikesi yaşayan yaşları 12-14 arasındaki üç çocuğun kurtarılması ile aynı iş yerinde müşterinin soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkarılışını, güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, restoran işletmecisi Ufuk Taslı'nın, 21 Temmuz'da denizde çırpınan çocukları görünce, kurtarmak için hızlıca suya girdiği görülüyor.

Aynı işletmenin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir süre önce yemek yerden nefes borusuna mısır ekmeği kaçan müşteri Serpil Güngör'e (50) yapılan ilk müdahale de yer aldı.

Görüntülerde, Güngör'ün bir anda öksürerek ayağa kalktığı, nefes almakta zorlandığı ve masadakilerin de panik yaşadığı izleniyor.

Önce eşi veteriner hekim Ali Güngör'ün Heimlich manevrasıyla ilk müdahaleyi yaptığı Güngör'e, koşarak gelen işletmecilerden Hakan Taslı'nın da sürdürdüğü müdahale ile soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkışı görülüyor.

İlk yardımın kahramanlarından Ufuk Taslı, AA muhabirine, "Çocuklar boğuluyor" diye bir ses duyar duymaz denize girdiğini söyledi.

Birini kıyıya çıkardığı anda işletmedeki müşterinin de denize girdiğini anlatan Taslı, çocukları birlikte kurtardıklarını dile getirdi.

İşletmeci Ufuk Taslı'nın oğlu Hakan Taslı ise mutfakta olduğu sırada restoran bölümünde bağırma sesleri duyduğunu ve hemen koştuğunu belirtti.

Ayakta olan müşterinin morarmaya başladığını, nefesinin kesildiğini aktaran Taslı, "Direkt Heimlich manevrasında bulundum. Manevra sonrası mısır ekmeğini boğazından çıkardı. Çok mutlu olduk ve alkışlarla sonuçta çok şükür güzel bir an yaşadık." dedi.

Emekli hemşire Serpil Güngör de eğitimlerin insan hayatını kurtarmak için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kimsenin yaşamasını istemediğim anlar geçirdim. Heimlich manevrası ve bu tür müdahaleler baktığımızda çok basit ama çok önemli ve hayat kurtaran müdahaleler." diye konuştu.