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Babası resmen açıkladı! İşte Attila Szalai'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı tarih

16.09.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin performansıyla göz dolduran yıldız ismi Attila Szalai için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, Sarı-Lacivertli ekipte kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Macar futbolcunun kendisi gibi eski futbolcu olan Baba Szalai, yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kalması gerektiğini söylerken, takımdan ne zaman ayrılacağına dair de ipucu verdi. İşte detaylar...

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı birçok isimle ses getiren Fenerbahçe'de gelen isimler kadar yaşanan ayrılıklar da ses getirmişti. Sarı-Lacivertli ekip Kim Min-Jae, Mesut Özil, Luiz Gustavo gibi önemli isimlere veda ederken, performansıyla beğeni toplayan Attila Szalai'nin de takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmış ancak Macar oyuncu Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti.

"BİR KAÇ YIL DAHA..."

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İsmi birçok dev kulüple anılan Szalai için babasından flaş bir açıklama geldi... Kendisi gibi eski bir futbolcu olan Baba Szalai, yaptığı açıklamada "Oğluma birkaç yıl daha Fener'de kalması gerektiğini söyledim. Bence transfer yapmak için çok erken. Kulübü gelişimine büyük katkı sağladı. Burada kendini biraz daha geliştirip sonra başka bir takıma giderse daha karlı olur” ifadelerini kullandı.

20 MİLYON EURO...

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Fenerbahçe’nin hedefi 2025 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan Attila Szalai’yi, değerini bulmadan satmamak. Başkan Ali Koç’a göre göre Macar oyuncunun değeri 20 milyon Euro.

SZALAI FOTOĞRAFLARI

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