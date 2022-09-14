Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif! Galatasaray'ı şaşırtan olay...

Spor Toto Süper Lig'de oynanan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray'ın attığı 7 golün 4'ünü kaydeden Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla forma rekabetinde geri adım atmayacağını göstermişti. 37 yaşındaki Fransız golcünün bu oyunu sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

GOMIS'E SÜRPRİZ TEKLİF

Ligde üst üste iki galibiyet alan sarı - kırmızılılarda taraftarın büyük beğenisini toplayan Bafetimbi Gomis'e flaş bir teklif geldi.

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE...

Takvim'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, yaklaşık 1 ay önce bir İran kulübünden çok ciddi bir teklif aldı. Bu teklifin sarı - kırmızılı camianın beklemediği bir olay olduğu kaydedildi.

FRANSIZ YILDIZIN YANITI

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile 1 yıl sözleşmesinin kalması ve teklif edilen maaşın sarı - kırmızılılarda kazandığından çok daha fazla olmasına rağmen teklifi reddettiği aktarıldı.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Gomis'in ayrıca kendisine özel bir fizyoterapist tuttuğu ve ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun yine özel bir beslenme koçu ile birlikte çalıştığı ve bu sayede fiziki anlamda fit kaldığı ifade edildi.