Bağcılar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinlikleri başladı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesince düzenlenen ve iki gün sürecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinlikleri başladı.

Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda, şehit ve gazi aileleri için verilen yemekte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, programı Kaymakamlık iş birliğiyle düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, "Rabb'im tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Gazilerimizden Allah razı olsun. Bundan 6 yıl önce hainlerin yapmış olduğu darbe girişimi sonucu ülkemiz zor ve ağır bir sınavı atlatmış oldu." dedi.

Şehitlerin yakınları ve gazilerle bu akşam bir arada olduklarını ifade eden Özdemir, 15 Temmuz gecesinde ailesiyle yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Havalimanına vardığımızda uçaklardan gelen sesi bomba sesi zannettik. Çocuğumuz araçta bu sesi duymasın diye çizgi filmin sesini sonuna kadar açıp, camları da kapatarak orada bekleyişteydik. Hepimizin o gece orada belki şehit, belki gazi olma ihtimali vardı. Tabii bu gerçekten ülkemiz adına dönüm noktası olan bir süreçti. Taraflı-tarafsız, partili-partisiz o gün gerçekten vatanı için sokakta olan herkesten Rabb'im razı olsun. 15 Temmuz'un akabinde ülkemizin çok önemli mücadeleleri devam etti. Çok şükür tam anlamıyla vatanına, milletine bağlı, ülkesinin geleceği için mücadele eden, sınır içinde ve dışında çok büyük başarılara imza atan orduya sahip olduk."

- 15 Temmuz sergisi açıldı

Yemeğin ardından Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı.

Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile sergiyi gezdi.

Önemli bir sergiye ev sahipliği yapıldığını söyleyen Özdemir, "15 Temmuz'un altıncı seneidevriyesindeyiz. Milletimize 15 Temmuz'u unutturmamamız ve yeni neslin 15 Temmuz'u hatırlaması gerekiyor. Üzüntü verici bir geceydi. Bunların hatırlatılması adına Bağcılar Belediyesi olarak bu sergiyi düzenledik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, sergide yer alan arabaya ilişkin de "Darbe girişimi gecesi bir tankın ezmiş olduğu araç. 15 Temmuz Derneğinin takdim ettiği bir araç. O akşam binlerce vatandaşımızın da mağdur olduğu ana şahitlik ettik. Onu resmeden anı da burada vatandaşlarımıza göstermek istedik." dedi.

Programın bu akşamki kısmı, Eşref Ziya Terzi'nin konseriyle sona erdi.