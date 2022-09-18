Bahçeli: "Aktif diplomasiyle bölgemizde ve küresel zeminde barış kuşağı tesis etmek için mücadele eden itibarlı bir Türkiye fotoğrafı herkesin dikkatini çekmiştir."

Bahçeli: "Aktif diplomasiyle bölgemizde ve küresel zeminde barış kuşağı tesis etmek için mücadele eden itibarlı bir Türkiye fotoğrafı herkesin dikkatini çekmiştir."

Bahçeli: "Aktif diplomasiyle bölgemizde ve küresel zeminde barış kuşağı tesis etmek için mücadele eden itibarlı bir Türkiye fotoğrafı herkesin dikkatini çekmiştir."

MHP'nin Kayseri mitingi

MHP'nin Kayseri mitingi

MHP'nin Kayseri mitingi

MHP'nin Kayseri mitingi

MHP'nin Kayseri mitingi