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"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

22.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terrain Series"in Türkiye ayağında 42 araç, 900 kilometreyi aşkın yol katedecek

ÇANAKKALE (AA) - Uluslararası Otomobil Federasyonunca (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alınan ve İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen "Uluslararası Baja Troia Türkiye 2022"nin start seremonisi Çanakkale'de yapıldı.

Uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terraın Serıes"in Türkiye ayağı olarak 2017'den bu yana düzenlenen yarışın sembolik startı, Kordon Boyu'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından verildi.

Baja Troia Türkiye 2022'de katılımcılar 42 araçla, 8 etapta 900 kilometreyi aşkın yol katedecek.

4x4 araçlar ve UTV'lerin yüksek hızlı performanslarını sergileyeceği yarışlarda Polonya, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan ekiplerin yanı sıra Türkiye'den de off-road branşının önde gelen isimleri yer alacak.

Yarışa farklı ülkelerden katılan yarışçılara Çanakkale'nin doğası ve tarihi dokusu da tanıtılacak. Yarışlar, 25 Eylül'de son bulacak.

Start seremonisine FIA gözlemcisi Raymond Johansson, İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Baja Troia Türkiye Yarış Direktörü Özlem Mestçi, Yarışın Sportif Direktörü Selahattin Toper ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kansu ile çok sayıda kişi katıldı.

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

- Uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terrain Series"in Türkiye ayağında 42 araç, 900 kilometreyi aşkın yol katedecek

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

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Çanakkale etkinlik yaris

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