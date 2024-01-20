Bakan bir daha baktı... Seda Bakan'ın pantolon kombini gündem oldu!

Oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Pantolon kombini sosyal medyada çok konuşuldu. Bakan, siyah ve mavi tonlarından oluşan pantolunu 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.