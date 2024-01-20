Bakan bir daha baktı... Seda Bakan'ın pantolon kombini gündem oldu!

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Öldür Beni Sevgilim, Arif V 216, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Bela, Kardeş Payı, Zaman Makinesi 1973, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi yapımlarda rol aldı.
Rol aldığı dizilerle sık sık gündem olan oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde Londra'da bulunan Hype Park'ta çektirdiği fotoğraflarını paylaşmıştı.
Bakan'ın fotoğraflarının bir kısmında başında eşarp olması nedeniyle çok sayıda yorum gelmişti.
Bakan, son olarak Atina yolculuğu sırasında uçakta yaşanan ve rötara sebep olan 'kaçak kedi' krizini takipçileriyle paylaşmıştı.
Oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Pantolon kombini sosyal medyada çok konuşuldu. Bakan, siyah ve mavi tonlarından oluşan pantolunu 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
10 Ekim 1985 yılında Gebze’de doğan başarılı oyuncu 35 yaşındadır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu olan Bakan, 1.71 m boyunda ve 58 kilodur. Sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken Seda Bakan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle bilinir.