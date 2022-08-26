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  4. Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

26.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

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