Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

Bakan Dönmez: "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da