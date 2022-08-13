Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri'nde konuştu:

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün insanlığın Hacı Bektaş Veli gibi manevi rehberlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu da bizlere sorumluluk yüklemektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri'nde konuşan Ersoy, Hacı Bektaş'ların Yunus Emre'lerin, Ahi Evran'ların yaşadığı, yetiştiği ve hak mesajlarını verdiği bir ülkenin evladı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Yaşadığı dönemde düşünce dünyası öğretileri ve sözleriyle insanlığı barış, sevgi ve hoşgörüye davet eden Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar öncesinden verdiği evrensel mesajların bugün de ışık tutmaya devam ettiğini belirten Ersoy, "Hacı Bektaş Veli, günümüzde de doğruluk yolunda sade ve anlaşılır öğütlerle bize rehberlik ediyor. Onun öğretilerinin ve öğütlerinin hala insanlık için önemli bir çıkış olduğunu hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Bugün insanlığın Hacı Bektaş Veli gibi manevi rehberlere her zamankinden fazla ihtiyacı var. Bu da bizlere sorumluluk yüklemektedir." diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli'nin dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşların, zulümlerin ve yoksulluğun çaresinin ilimde, akılda, hoşgörüde, birbirini anlamada olduğunu 750 yıl önce söylediğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Düşmanını bile öteki olarak görmemeyi düstur olarak gören Anadolu'nun manevi mimarı Hacı Bektaş Veli'nin 'İncinsen de incitme' öğüdünün hepimizin gönlünün bir yerinde durması gerekir. Hoca Ahmet Yesevi'nin talebeleri olarak onun manevi iklimini Anadolu'da bir okyanusa çeviren bu gönül erleri bu coğrafyayı bir gönül yurduna dönüştürmüşler ve Anadolu’da toplumsal kimlik ve birliğin oluşturulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Onların bizlere emaneti olan bu coğrafyada sevgi ve hoşgörünün hakim kılınması için bizler de birer nefer olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

Ersoy, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak kabul edildiğini, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılının UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

Bakanlık olarak çok sayıda etkinlikle Hacı Bektaş Veli'nin anıldığını anlatan Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, "Aşık'tan Maşuk'a Vuslatın 750. Yıldönümü ‘4 Kapı 40 Makam’ Hacı Bektaş-ı Veli Sergisi" ile Galata Mevlevihanesi Müzesi'nde "Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yolu" adlı sergiyi halkla buluşturduklarını kaydetti.

Ersoy, muharrem ayında kardeşliğin, hoşgörünün perçinlenerek, birlik ve beraberliğin daim kılınmasını diledi.

İlçe meydanında semah ve dinleti ile başlayan, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Dergahı'nı anlatan film gösterimi ile devam eden etkinlikte, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçıları "İkrar" adli oyunu sahneledi, Alevi-Bektaşi dedeleri akşam duası okudu.

Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.