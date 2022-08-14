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  4. Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi:

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi:

14.08.2022 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bozulmaları ortadan kaldırmak, burayı daha konforlu ve güvenli haline tekrar döndürmek için arkadaşlarımızla gecenin bu saatinde önemli bir çalışma yapıyoruz" - "İstanbul Boğazı'nda 4 kara yolu geçişi var. (Günlük ortalama) FSM Köprüsü'nden 240 bin, Avrasya Tüneli'nden yaklaşık 60 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 110 bin araç geçiyor"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Edirne istikametinde bu gece başlatılan asfalt bakım çalışmalarını inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, sabah saat 10.00'a kadar sürecek yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FSM Köprüsü'nün dünyanın en yoğun trafiğinin yaşandığı köprülerinden olduğuna işaret ederek, günlük ortalama 240 bin aracın seyahat ettiğini söyledi.

Bu kadar yoğun trafiğe hizmet eden köprünün yüzeyindeki asfaltta bozulmaların olabildiğini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bozulmaları ortadan kaldırmak, burayı daha konforlu ve güvenli haline tekrar döndürmek için arkadaşlarımızla gecenin bu saatinde önemli bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamıza hafta içi değil mesai saatinin olmadığı cumartesiyi pazara bağlayan gece başladık. Sabah 10.00 itibarıyla da bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımıza en az sıkıntı yaratacak şekilde bu problemi de ortadan kaldırıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü konforlu ve güvenli hale getireceğiz tekrar."

- "Türkiye'nin dört bir yanındaki 5 bin şantiyede çalışmaları sürdürüyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nda 4 kara yolu geçişi bulunduğunu belirterek, günlük ortalama FSM Köprüsü'nden 240 bin, Avrasya Tüneli'nden yaklaşık 60 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 110 bin araç geçtiğini bildirdi.

Yoğun trafiğe hizmet veren, kıtaları birleştiren köprünün asfaltına rutin bakım çalışması yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, ekip arkadaşlarının vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çaba harcadığını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hakikaten Türkiye'nin dört bir tarafında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor; 5 bine yakın şantiyemizde şu anda emek veren 700 bine yakın çalışma arkadaşımız var. Bu çalışmaların hepsi ülkemizin geleceği, vatandaşımızın ve milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması ve daha konforlu seyahat edebilmesi için. Biz de özverili çalışma ekibimizle birlikte olarak onlara hem moral ve motivasyon vermek hem de buradaki çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere onlarla birlikteyiz."

- Trafik tek şeritten sağlanıyor

Öte yandan, bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FSM Köprüsü'nün Edirne istikametinde başlatılan asfalt çalışması kapsamında sağ iki şeritte meydana gelen muhtelif bozulmalar onarılıyor.

İstanbul trafiğini asgari seviyede etkileyecek saatlerde planlanan çalışma çerçevesinde, Edirne istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.

Çalışmalar, 2 adet asfalt kazıma makinesi, 2 asfalt serim makinesi, 3 silindir, 10 kamyon, 2 bobcat, 1 vakumlu süpürge, 2 arazöz, 1 çizgi makinesi ile yürütülüyor. 1400 metrekare alanda 25 mm kalınlığında asfalt serimi yapılması ve 100 ton TMA kullanılması planlanıyor.

Saat 10.00'da köprünün 4 şerit olarak trafiğe açılması öngörülüyor.

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi:

- "Bozulmaları ortadan kaldırmak, burayı daha konforlu ve güvenli haline tekrar döndürmek için arkadaşlarımızla gecenin bu saatinde önemli bir çalışma yapıyoruz" - "İstanbul Boğazı'nda 4 kara yolu geçişi var. (Günlük ortalama) FSM Köprüsü'nden 240 bin, Av

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmalarını inceledi

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Fatih Sultan Mehmet asfalt fsm köprüsü ulaştırma ve altyapı bakanı

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