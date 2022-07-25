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Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu:

25.07.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaptığımız çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle önümüzdeki yüz yılı planladık. Gelecek nesiller, ulaştırma altyapısıyla ya da bir altyapı derdiyle dertlenmeyecekler"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kendi öğrencilik döneminden ve iş hayatına girdiği günlerdeki anılarından bahseden Karaismailoğlu, gelinen noktada Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalara ve İstanbul'da hayata geçirilen hizmetlere ilişkin gençlere bilgi verdi.

Bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek projelere de değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle önümüzdeki yüz yılı planladık. Yapılan projeler, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kömürhan Köprüsü önümüzdeki yüzyıl kullanılabilecek köprüler. Gelecek nesiller, ulaştırma altyapısıyla ya da bir altyapı derdiyle dertlenmeyecekler. Bundan sonra teknolojide, yazılımda, inovasyonda neler yapabiliriz onun planlamalarını yapacaklar."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve gençliğin geleceği için çalışmayı ve yeni yatırımları sürdüreceklerini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu:

- "Yaptığımız çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle önümüzdeki yüz yılı planladık. Gelecek nesiller, ulaştırma altyapısıyla ya da bir altyapı derdiyle dertlenmeyecekler"

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu

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