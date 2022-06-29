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Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

29.06.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

KASTAMONU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun Küre, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sinop'taki incelemelerinin ardından dün Kastamonu'ya gelen Karaismailoğlu, selden etkilenen ilçelerdeki ziyaret ve incelemelerine bugün de devam etti.

Karaismailoğlu'nun ilk durağı, Küre Belediyesi oldu. Belediye binasında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu'na, yöreye özgü el dokuması seccade hediye edildi.

İlçedeki yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Karaismailoğlu, Ağlı-Şenpazar-Cide yolundaki Kesme Kayrak 1-2-3-4 köprülerinde süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde kara yolları yapım şantiyesinde yetkililerle toplantı yapan Karaismailoğlu, daha sonra ilçeye geçerek aşırı yağmur sonucu taşan derenin çevresindeki çalışmaları inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Karaismailoğlu, Pınarbaşı ilçesinde de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilendi.

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

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