Bakan Karaismailoğlu, Pınarbaşı ilçesinde de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilendi.

Sinop'taki incelemelerinin ardından dün Kastamonu'ya gelen Karaismailoğlu, selden etkilenen ilçelerdeki ziyaret ve incelemelerine bugün de devam etti.

Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

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