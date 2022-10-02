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  4. Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti:

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti:

02.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'daki bakanlık yurtlarına yerleşmek için gelen öğrenci ve ailelerine baklava ikramında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) yapılan açıklamaya göre, İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek üzere kentte bulunan Kasapoğlu, Bursa'daki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

GSB öğrenci yurtlarına yerleşmek için aileleriyle Bursa'ya gelen öğrenciler, karşılarında Kasapoğlu'nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yurt bahçesinde bir araya geldiği üniversite öğrencilerine ve ailelerine "Yuvanıza hoş geldiniz." diyerek, eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, ziyaret sırasında öğrencilere ve onların yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine elinde taşıdığı tepsiden baklava ikram etti.

Ziyareti sırasında öğrenciler ve velilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, ailelerin, "Çocuklarımız önce Allah'a, sonra sizlere emanet." demesi üzerine, "İçiniz rahat olsun. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler. Tertemiz, pırıl pırıl yurtları var. Allah evlatlarımızın yollarını, bahtlarını açık etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, buluşmanın ardından öğrenciler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti:

- "Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler"

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

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