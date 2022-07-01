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Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

01.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen bölgeleri helikopterle havadan inceledikten sonra Kaynaşlı ilçesine gelen Bakan Kirişci, bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ı arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kirişci, daha sonra çalışmaların yürütüldüğü Doğanlı mevkisinde bekleyen Bayrak'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Kirişci, kayıp kişinin babaannesi Hatuncuk, dedesi Sabri, annesi Zeycan, babası Cihan ve eşi Elem Bayrak ile görüştü.

Bölgede selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Kirişci, daha sonra AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ve Jandarma Mobil Komuta Merkezini ziyaret etti.

Daha sonra selden etkilenen Gölyaka ilçesi İçmeler köyüne geçen Kirişci, burada köylülerle bir süre sohbet etti ve çocuklara oyuncak verdi.

Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

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