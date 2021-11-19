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Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

19.11.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir bölümü göçen binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz."

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

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