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Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

12.08.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesince, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesinde Yaz Kur'an Kursları'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler için düzenlenen 3 bin bisiklet dağıtım törenine katıldı.

"Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımız." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu yüzden onların her alanda yetişmesi çok önemli. Bilim, sanat, kültür, spor alanında ve elbette vatanını, milletini, bayrağını seven bir gençlik olarak yetişmesi çok önemli, çok anlamlı. O yüzden bu Kur'an kurslarında eğitim alan, dinimizi öğrenen gençlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum."

Gelecek nesillere bırakmak için hizmetler yapmaya gayret gösterdiklerini aktaran Kurum, "81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz var. İnşallah bu millet bahçelerinde herkes bisiklete binecek. Huzur içerisinde buralarda bisikletlerinizi süreceksiniz ve eminim ki sizler bizlerden aldığınız bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Törende Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Bakan Kurum'a, hemşehrilik beratı verildi.

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, çocuklar ve aileleri katıldı.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindekilerle çarşıda esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı

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Anahtar Kelimeler:
Kur'an kursu öğrenciler

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