Bakan Kurum, Samsun'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefet partilerini eleştirerek, "Siz gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi

Kurum, Subaşı Meydanı'nda Samsun Toybelen Sanayi Sitesi temel atma ve toplam 553 milyon liralık 19 projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olmak istediklerini söyledi.

Samsun'u sanayi merkezleri, limanları, tarımsal üretim alanları, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin öncü ve marka şehri yapmak istediklerini belirten Kurum, "Samsun'a devlet olarak bugüne kadar 30 milyar lirayı aşkın yatırımlar kazandırdık." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarından geri durmadıklarını, yatırımların odağına hep kentsel dönüşümü aldıklarını belirten Kurum, "Şu anda Türkiye genelinde yüzlerce şantiyemizde, on binlerce kardeşimizle 350 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşasına gece gündüz, yağmur çamur demeden devam ediyoruz. Bir yandan deprem, sel ve heyelan riski altındaki alanları dönüştürürken, öte yandan tarihi kent merkezlerini tarihi dokusuna kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Büyük Türkiye hedefiyle iklim dostu sanayi siteleri inşa ettiklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibarıyla Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri’de eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıdık, esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 26 sanayi alanımızda daha çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Samsun'umuzda da şehrimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap veremeyen Gülsan Sanayi Sitemizi yeni yerine taşıyoruz. Sıfır atık sanayi konseptiyle Toybelen'de kuracağımız yeni sanayi sitemizde bin 526 sanayi dükkanımız olacak. İçerisinde lokantasıyla, marketiyle, kafeleriyle 82 ticari alan yer alacak. İnşallah TOKİ Başkanlığımız eliyle yatırım değeri 500 milyon lira olan 750 bin metrekarelik bu alanda yürüttüğümüz dev projemizi 2023 yılının ilk aylarında Samsun'umuza armağan edeceğiz."

- Sosyal Konut Projesi

Sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Kurum, "Allah'a hamdolsun, bu projemizi başta gençlerimiz olmak üzere emeklilerimiz, engellilerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile aziz milletimizin her bir ferdi sahiplendi." dedi.

Sadece konutlar için bile başvuru sayısının 5 milyonu bulduğunu dile getiren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona kadar çıkarmak için çalışmalarımıza başladık. İstiyoruz ki bu ülkenin gerçek yükünü çeken, cefakar, vefakar olan imkanı kısıtlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olsun. Tabii bu muazzam projeyi sindiremeyenler sağından solundan çekiştirip iftira atmaya başladı. Memlekete faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Suyu bulandıramayacaksınız. Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız. Eskiler, 'Takdir edemeyen tahkir eder' der. Tahkir etmek, 'Bu konutları nasıl alacak?' diyerek milleti küçük görmek, insanımıza güvenmemek bunların siyasi genlerinde var, zihniyet kodlarında var. Gençlerin seçilme yaşının 18'e düşmesine engel olanlar, elbette ki 1 milyon 700 bin gencimizin ev sahibi olma arzusunu da kabullenemiyor. Onlar istiyorlar ki küçük gördükleri milletimiz, kendilerine muhtaç kalsın. Onlar istiyorlar ki güvenmedikleri gençlerimiz, onlara bel bağlasın. Onlar istiyorlar ki tepeden baktıkları emeklilerimiz bir yere gelemesin. Onlara Samsun’dan sesleniyoruz. Hangi yalanı atarsanız atın, hangi senaryoyu yazarsanız yazın, hangi masada neyin hesabını yaparsanız yapın biz bu projeyi 20 yıldır nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız, vatandaşlarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz, milletimizin duasını alacağız.

Siz, gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Siz, hangi devletlerin kapılarını aşındırırsanız aşındırın, kimden icazet alırsanız alın, biz sadece milletin kapısında bekleyecek, yalnızca milletimizi dinleyeceğiz, yalnızca milletimizin dediğini yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken de bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Cumhur İttifakımızı rekor oyla Allah'ın izniyle seçeceğiz. Milli Mücadele'de ilk kıvılcımını yakan Samsun'umuz, inşallah 2023'ün de ilk işaret fişeğini, ilk kıvılcımını Türkiye'nin vaktini, Türkiye'nin zamanını, Türkiye'nin yüzyılını başlatacak."

Temel atma ve toplu açılış töreni öncesinde esnaf ziyareti yapan Kurum, Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan dairelerin tapularını hak sahiplerine teslim etti.