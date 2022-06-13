Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu

Kerpiç evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar ile ahırları yıkılanların taleplerini alan Kurum, ilk etapta mahalleye 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini belirterek, ihtiyacı olanların muhtara başvuru yapmasının yeterli olacağını söyledi.

- Kurum, yaşanan sel nedeniyle Haymana'nın kırsal mahallesi Kızılkoyunlu'ya ilk etapta, 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini bildirdi

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