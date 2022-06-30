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Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

30.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim.' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sizi seneye de hacca gönderir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan gencin hacda bulunan ailesiyle telefonda görüşme gerçekleştirdi.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için yürütülen çalışmaları inceleyen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Burada dede Salih Bakırcı ile görüşen Kurum, Recep Bakırcı'nın hacda bulunan annesi Türkan ve babası İhsan Bakırcı'yı istemeleri durumunda Suudi Arabistan'dan Kastamonu'ya getirebileceklerini söyledi.

Kurum, "Bu sene çıktı, gelecek sene gidemeyiz, diye endişe ediyorlarsa, gelecek sene yollarız onları. 'Hakkımızı kaybederiz.' diye düşünüyorlarsa gelecek sene de yollarız." dedi.

Daha sonra cep telefonuyla hacda bulunan İhsan Bakırcı ile görüşen Bakan Kurum, geçmiş olsun dileğini iletti.

Ekiplerin Recep Bakırcı'ya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurum, telefon görüşmesinde şunları söyledi:

"Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim.' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. Yok eğer, 'Duralım, herhangi bir gelişmede gelelim.' derseniz burada Kaymakam Bey'e, Vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Siz nasıl arzu ederseniz. Nasıl rahat edersiniz."

Telefon görüşmesinin ardından Bakan Kurum, İhsan Bakırcı'nın oğullarına ulaşılabilirse gelmek istediklerini aktararak, "Bakırcı 'Seneye sağ çıkarız, çıkmayız. Gelmişken görevimizi yapalım.' diyor. Olağanüstü bir durum oluşursa gereğini yaparız." diye konuştu.

Öte yandan İhsan ve Türkan Bakırcı'nın 12 yıldır hac sırası beklediklerini öğrenildi.

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

- "Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim.' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sizi seneye de hacca gönderir"

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

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