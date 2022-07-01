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Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

01.07.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde selin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.

Kurum, Yenice ilçesindeki incelemelerin ardından Eskipazar'a geçti.

İlçeye bağlı Köyceğiz köyüne gelen Kurum, vatandaşlarla selin zarar verdiği alanlarda incelemelerde bulundu, köylülerin isteklerini dinledi.

Kurum, arazide yapılan incelemelerin ardından köy konağında köylülerle bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Eskipazar İlçe Devlet Hastanesinin çökme yaşanan bölgelerini inceleyen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, hastanenin çöken yerlerinin yapılması için çalışmaların başlayacağını söyledi.

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

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sel Karabük inceleme

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Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Yeni Eczane
Merkez
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Merkez
Koç Eczanesi
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