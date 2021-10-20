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Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

20.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları kapsamında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarının yapıldığı Seyrantepe Spor Kompleksi'ne geçti.

Sporcularla görüşerek, hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, tribünde karşılaşmaları izlemek için gelen taraftarlara futbol topu hediye etti.

Soylu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü ile Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da ampute takımlar arasında oynan maçın karşılaşma vuruşunu yaptı
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