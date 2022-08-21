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Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

21.08.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini söyledi.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Derik Kaymakamı Evren Çakır ile Üçyol mevkisinde kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki elim kazanın ardından akşam saatlerinde Derik'ten üzücü bir haber aldıklarını anlattı.

İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Soylu, "26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt, her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz de bu konudaki çabanın içerisindedir." dedi.

"İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine aslında insanın söyleyecek sözü kalmıyor." diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün devletimizin imkan ve kabiliyetiyle kazazedelerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Bunun bilinmesini arzu ederiz. Öncelikle sabır diliyorum ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin. Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa ihmalle ilgili de tüm tespitleri, arkadaşlarımızla, Emniyet Genel Müdürümüz burada hem Valimiz hem buradaki arkadaşlarımızla bu değerlendirmeleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin."

Kazada bir polisin de şehit olduğunu kaydeden Soylu, "Bir önceki kazayla ilgili nasıl Gaziantep'te sağlık görevlilerimiz o kazaya müdahale esnasında hayatlarını kaybetmişlerse, şehit olmuşlarsa burada da yine ilk kazaya müdahale esnasında bulunan bir polisimiz hayatını kaybetti ve şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gözaltı konusunda 2'si de yaralı, onlar hastanedeler ve tedavi altındalar, 2 gözaltımız var, 2 şoför." diye konuştu.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı

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trafik kazası Mardin Derik içişleri bakanı süleyman soylu

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