Hava destekli 4 bin 200 polis ve jandarmanın yer aldığı operasyonda 292 hedefin söz konusu olduğunu kaydeden Soylu, şu ana kadar 213 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı (1)

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