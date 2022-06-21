YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı: (2)

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı: (2)

21.06.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ele geçen malzemeden daha ziyade esas itibariyle Diyarbakır'ımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler dahil olmak üzere baronlar ve baroniçeler, hepsi sabah operasyonuyla başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla uzun zamandır ekiplerin üzerinde gayret gösterdiği Kökünü Kurutma Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Operasyonun önemi şuradadır, Diyarbakır'da hem baronlar hem baroniçeler hem narko terör hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan narko alan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir." ifadelerini kullanan Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının iyi bir koordinasyonuyla, sonucu alabildikleri bir operasyon gerçekleştirildiğini vurguladı.

Operasyonda 292 hedefin söz konusu olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"10 vilayette ve ağırlıklı bölümü Diyarbakır'da ve yine 292'nin 8'i jandarma bölgemizde, jandarmamız da operasyonun içerisindeydi ve 292 hedefe sabah 04.00 itibarıyla arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği, 05.00 itibarıyla evlere girmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Diyarbakır'da metamfetamin başta olmak üzere esrar, eroin, kokain, her ne varsa bütün hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonun, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza, hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, aynı zamanda koordinasyonu sağlayan Başsavcılığımıza, Narkotik Daire Başkanlığımıza, narkotik birimlerimize çok teşekkür ediyorum. Kolay bir operasyon değildir."

Operasyonun kendine ait özelliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Soylu, projeli bir operasyon olduğunu bildirdi.

Başından itibaren şüphelilerin tek tek takip edildiğini, tüm dinlemelerin, delillerin çok net bir şekilde elde edildiğini, hukuki deliller de elde edildikten sonra operasyona dönüştürüldüğüne işaret eden Soylu, şu ana kadar esrar, metamfetamin, kokain, uyuşturucu hap, tabanca ve kalaşnikof gibi birçok malzeme ele geçirildiğini aktardı.

"Ele geçen malzemeden daha ziyade esas itibariyle Diyarbakır'ımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler dahil olmak üzere baronlar ve baroniçeler, hepsi sabah operasyonuyla başarılı bir şekilde gözaltını alınmışlardır. 292 hedefin kalanları da gözaltını alınacaklardır." diyen Soylu, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Hava destekli operasyonda, helikopterlerin hala havadan görüntü aktardığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz uzun zamandır büyük bir heyecan içerisindeydik çünkü bu operasyonların önemli özelliği şudur, tek tek değerlendireceksiniz, tek tek takip edeceksiniz. Sağolsun Diyarbakır Valimiz, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz hep birlikte, Emniyet Genel Müdürümüz, Narkotik Daire Başkanımız ve Diyarbakır Narkotik Şube hep birlikte hem heyecanla hem de ilmek ilmek dokuyarak, bu operasyonu başarıyla yürütmüşler, sürdürmüşlerdir. İnşallah sonuçları itibariyle de öyle olacaktır. Bugün bir operasyon daha başladı, o da 61 tim ve 960 personel ile narko terör operasyonu. O da Eren-18 operasyonu. O da bine yakın jandarmamızla belirlenen 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık. Şimdi de inşallah diğer hedeflere yönelik operasyondur. Allah jandarmamızın ayağına taş değdirmesin."

Kökünü Kurutma Operasyonu'nun metamfetamin satıcılarına yönelik olmasının da ayrı bir başlık olduğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda girilen adreslerde, gerek örgüt paçavraları gerekse aynı adreslerde kalaşnikoflar ele geçirildi. Elbetteki, burada ta geçmişten kalan bir alışkanlık üzerine yani bir taraftan uyuşturucu bir taraftan da uyuşturucudan yani narkodan elde edilen, terör finansmanı elbetteki var. Yaklaşık 2-2,5 yıldır sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz. Yani bunun finansmanına yönelik de operasyonlar gerçekleştiriyoruz ki, en kıymetlisi budur. Gerek terör operasyonları gerek suç örgütlerini tasfiye operasyonlarında finans ayağı da bizim açımızdan yani terörün ve suç gelirlerinin finansmanı ayağı da bizim açımızdan en önemli ayak olarak projelendirilmektedir, delillendirilmektedir, detaylandırılmaktadır ve ortaya konulmaktadır. Daha dün olsa gerek yine Maliye Bakanımızla birlikte imzaladığımız, bir çok terörün suç gelirleri sebebiyle, el koyduğumuz zannediyorum bugün yarın öbür gün bir şekilde ilgili Resmi Gazetelerde yayımlanabilme imkanına sahip olacaktır."

Toplantıya, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

(Bitti)

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı: (2)

- "Ele geçen malzemeden daha ziyade esas itibariyle Diyarbakır'ımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler dahil olmak üzere baronlar ve baroniçeler, hepsi sabah operasyonuyla başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır"

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:01
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
21:32

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Poyraz Eczanesi
Sur
Janya Eczanesi
Yenisehir
Çevre Eczanesi
Baglar
Kuruçeşme Eczanesi
Baglar
Hamravat Eczanesi
Baglar
Birtane Eczanesi
Kayapinar
Su Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.