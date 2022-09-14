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  4. Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın müdahalesinde ölen düzensiz göçmenlerin görüntülerine ilişkin açıklama:

Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın müdahalesinde ölen düzensiz göçmenlerin görüntülerine ilişkin açıklama:

14.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dün akşam o görüntüleri gördüğümüzde hakikaten tüm kimyamız altüst oldu. Allah insanlık vicdanı nasip etsin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın geri itmesi sonucu Muğla açıklarında düzensiz göçmenlerin cansız bedenine ulaşıldığı anlara ilişkin görüntülerle ilgili, "Dün akşam o görüntüleri gördüğümüzde hakikaten tüm kimyamız altüst oldu. Allah insanlık vicdanı nasip etsin." dedi.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 80 yaşında vefat eden babası Asım Safitürk'ün Arifiye ilçesindeki cenaze törenine katılan Bakan Soylu, mezarlık çıkışında basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, düzensiz göçmenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ilgili sorusu üzerine Soylu, "Dün akşam o görüntüleri gördüğümüzde hakikaten tüm kimyamız altüst oldu. Allah insanlık vicdanı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dün saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşındaydı. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın müdahalesinde ölen düzensiz göçmenlerin görüntülerine ilişkin açıklama:

- "Dün akşam o görüntüleri gördüğümüzde hakikaten tüm kimyamız altüst oldu. Allah insanlık vicdanı nasip etsin"

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

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