Bakan Varank, "Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde konuştu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde muhalefetin, AK Parti'nin projelerini sahiplenmeye başladığını belirterek, "Neymiş efendim, KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlarmış. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice yavuz hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor." dedi.

Bakan Varank, Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde, kentteki 18 projenin imza ve açılış törenlerini yaptıklarını söyledi.

Birileri gibi ortada dikili tek bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden olmadıklarını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hizmet siyasetimize durmaksızın devam ediyoruz. Saymakla bitmeyen eserlerimizle her seferinde huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Son dönemde bakıyorsunuz, bizim muhalefet, bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamışlar. Neymiş efendim, KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlarmış. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice yavuz hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor. Tabii baktığınızda insan hak vermiyor da değil. Milletin huzuruna çıkıp anlatacak icraatları olmayınca, onlar da ne yapsınlar, çareyi siyasi olarak hırsızlıkta buluyorlar. Bu gidişle biraz önce saydığım Erzurum'daki yatırımlarımızı da sahiplenmeye kalkarlar."

- "Tatil yapmaktan hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar"

Ana muhalefeti eleştiren Varank, şöyle devam etti:

"Sorsanız 40 yıllık siyasetçiyiz derler ama hala bu milleti tanıyamamış, siyaseti anlayamamışlar. Allah aşkına, Erzurumlu kardeşlerimiz bu laf cambazlığını yer mi, elbette yemez. Bu yüce millet böyle kelime oyunlarıyla aldatılabilir mi? Emin olun, eğer gerçekten hakkıyla siyaset, hizmet yapmak isteseler, böyle saçma yollara başvurmazlar. Ellerinde o kadar çok Büyükşehir Belediyesi var ki öyle halis niyetleri olup hizmet etmek isteseler, oturup oralarda çalışırlar, millete hizmet ederler. Aslında tatil yapmaktan fırsat bulabilseler herhalde hizmet edecekler ama tatil yapmaktan da fırsat bulamıyorlar. Koskoca 4 yıl oldu, Ankara’da, İstanbul’da, Antalya’da, Adana’da bir tane kayda değer icraatlarını duydunuz mu? 'Ya şu konu gerçekten çok büyük sorundu, bunlar geldi çözdüler' denildiğini hatırlıyor musunuz, ben hatırlamıyorum. Gerçekten de duyamazsınız çünkü onların öyle bir dertleri yok. Gerçekten belediyecilik görmek istiyorlarsa Erzurum'a gelsinler bu şehirde neler yapılıyor görsünler."

Bakan Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum ziyaretine de değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen gün buraya başka bir siyasetçi gelmiş, bizde de zamanında yol yürüyen kişilerden bir tanesi. Demiş ki burada 'Biz Erzurum'a büyük bir hayvan borsası mezbaha süt tesisi kuracağız' ama bilmiyor ki Avrupa'nın en büyük tesislerinden bir tanesini zaten büyükşehir belediye başkanımız burada kurmuş, işletiyor. İşte bu arkadaşlarla da beraber siyaset yapıyorduk. Demek ki o zaman bakanlık yaparken de Erzurum'dan haberleri yoktu ama Erzurum'a gelsinler görsünler, Büyükşehir Belediyemiz ne yapıyor, bizle beraber neleri hayata geçiriyor. Ama onların öyle bir derdi yok, gelip buralara bakmazlar. Nasıl ki biz onları fabrikalara davet ettiğimizde de o davetleri asla kabul etmiyorlar, her ekrana çıktıklarında 'AK Parti döneminde hiç fabrika kurulmadı' yalanını ısrarla dillendirebiliyorlar. Bizim yüce milletimiz her şeyin farkında. Bunların kısır siyasetinden ülkeye bir fayda gelmeyeceğini çok iyi biliyor. O yüzden gereken cevabı bundan önce verdiler bundan sonra da net şekilde verecekler."

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser, hizmet siyasetine devam edeceklerini, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı şekilde taşıyacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttükleri "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Oltu'da paketleme fabrikası inşa ettiklerinin müjdesini veren Varank, 20 milyon lira yatırımla yaptıkları bu fabrikayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de taahhüdüyle 2 aya kadar hizmete açacaklarını ve ilçede 250 kişilik istihdam oluşturacaklarını bildirdi.

- Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki yatırımlara faizsiz kredi desteği

Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı aracılığıyla, turizm ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için yeni bir destek programı tasarladıklarını dile getiren Varank, bu kapsamda Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki firmaların yatırımlarına 3 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Varank, daha önce zemininde sorun yaşanan Organize Sanayi Bölgesi'nin taşınacağı yeni alanda 15 Ağustos'u geçmemek kaydıyla firmalara yer tahsisi yapacaklarını ve burada sadece bir firmanın 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından ilgili kurumlar arasında projelerin imzaları atıldı, kurdele kesilerek toplu açılış yapıldı. Programda, protokole maske dağıtıldı.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Bakan Varank, Erzurum programı kapsamında Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek, kentteki çalışmalar ve projeler konusunda Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den bilgi aldı.

(Bitti)