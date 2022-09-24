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Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı:

24.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah, burada 75 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz, bunun 60 milyon lirasını GAP İdaresi olarak biz karşılıyoruz, burada 103 bin dekar arazi doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak"

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank​​​​​​​, GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Gaziantep projelerinin protokol imza törenine katıldı.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Varank, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Davut Gül ile görüştü.

Bakan Varank, daha sonra Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Gaziantep projeleri protokol imza törenine geçti.

Burada konuşan Bakan Varank, Gaziantep'e değer katacak projelerin açılışını yapmak üzere kente geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yerel kalkınmadan da sorumlu bakanlık konumuna geldiğini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Bu ne demek? Biz kalkınma ajanslarımızla bölge kalkınma idarelerimizle şehirleri, hatta ilçeleri değerlendiriyoruz. O şehirlere, o ilçelere projeler geliştirip yerel paydaşlarımızla birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Tarım kenti olan Gaziantep'in tarımda ürün kalitesini artıracak önemli bir sulama projesindeyiz. Daha önce Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey sulamalarının yenilenmesiyle ilgili hem Başkanımız, Valimiz bize gelmişlerdi. 'GAP'tan bu projeyi destekleyebilir miyiz? Bu bölgedeki çiftçilerimiz özellikle bu sulama kanallarının yenilenmesine ihtiyaç duyuyor' demişlerdi. Biz de GAP İdaremizle bu projeyi çalıştık. İnşallah, burada 75 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz, bunun 60 milyon lirasını GAP İdaresi olarak biz karşılıyoruz, burada 103 bin dekar arazi doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak. Oradaki çiftçilerimiz oradaki ürünlerini artıracaklar. Tarımsal katma değeri artırmış olacağız. İnşallah bunun yanında farklı sulama projelerini Başkan ve Valimizle çalışıyoruz. Bu projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

Gaziantep'e hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Varank, kendisini Gaziantep'te fahri hemşehri olarak değil asli hemşehri olarak gördüğünü belirtti.

Gaziantep'in yatırım ve hizmet konusunda güzel şeyleri hak ettiğini dile getiren Varank, "Burası şimdiye kadar ülke ekonomisine verdiği katkıları önümüzdeki dönemde katlayarak sürdürme potansiyeline sahip bir şehrimiz. Onun için burada yapılan her bir yatırım misliyle katma değer olarak hemşehrimize dönüyor. Bu 75 milyon liralık sulama projesi hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GAP Dairesi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından protokole imza atıldı.

Programa, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile ilgililer katıldı.

Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı:

- "İnşallah, burada 75 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz, bunun 60 milyon lirasını GAP İdaresi olarak biz karşılıyoruz, burada 103 bin dekar arazi doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak"

Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı:

Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı:

Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı

Bakan Varank, Gaziantep'te GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Gaziantep'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Gaziantep'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Gaziantep'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Gaziantep'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Gaziantep'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Gaziantep'te

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Gaziantep Gaziantep Valiliği sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

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