Bakan Varank, Sakarya'da Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin sanayi ve fabrika eleştirilerine ilişkin, "Biz gerçekten bu sanayiyi bitirdiysek bu organize sanayiler topraktan kendi kendine mi çıktı? Sanayiciler buraya gelip bu yatırımları eğer para kazanmıyorlarsa, ekonomi oluşturmuyorlarsa neden yapıyorlar?" dedi.

Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Varank, fabrika sahiplerinden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Çalışanlarla sohbet eden Varank, daha sonra Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın son yıllarda saniyede gaza bastığını, gelişen sanayisiyle kendilerinin en uğrak şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Varank, bugün yatırım bedeli güncel rakamlarla yaklaşık 4,7 milyar lirayı bulan 43 fabrika ve bir lojistik merkezinin yanı sıra 3. OSB'ye ait idari ve sosyal tesisler ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği 2 projenin resmi açılışını yaptıklarını, Sakarya'da tarımdan gıdaya, tekstilden mobilyaya, otomotivden makineye kadar birçok alanda neredeyse her hafta yeni yatırımların başladığını ya da devreye alındığını ifade etti.

Bu törende açılışı yapılacak fabrikaların Sakarya'daki 5 Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 Ocak 2020'den itibaren çalışma ruhsatı alarak faaliyetlerine başlayan yatırımlar olduğunu belirten Varank, müteşebbislerin kendilerinin göz bebeği olduğunu dile getirdi.

Varank, dünyada yaşanan türbülansa, global piyasalardaki bütün belirsizliklere rağmen müteşebbislerin ülkeye güvenerek yeni yatırımlar yapmayı sürdürdüklerine işaret ederek, "Bugün açılışını yaptığımız 44 tesis, bugüne kadar 2 bin 700 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. İnşallah bu sayılar önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek." dedi.

Hükümet olarak sağlanan teşvik ve desteklerin özel sektörün yatırım yapmasının önünü açtığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Muhalefet sözcüleri sürekli AK Parti'nin sanayiyi bitirdiğini, AK Parti zamanında tek bir fabrika açılmadığını iddia etmeye devam ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada, burası AK Parti iktidarı başlamadan önce yer seçimi yapılmış ancak AK Parti iktidarında altyapılarının tamamlanmasıyla burada faaliyete geçmiş bir organize sanayi bölgesi. Yani 2002 yılında burası boş bir arsayken şu anda 55 firma faaliyetlerine devam ediyor. 17 firma inşaatı devam ediyor. 6 bine yakın vatandaşımız şu anda burada istihdam ediliyor. Biz gerçekten bu sanayiyi bitirdiysek bu organize sanayi topraktan kendi kendine mi çıktı? Sanayiciler buraya gelip bu yatırımları eğer para kazanmıyorlarsa, ekonomi oluşturmuyorlarsa neden yapıyorlar? Tabii onların ifadelerinin hiçbir anlamı yok. Biz işimize bakmaya devam edeceğiz. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; biz bu açılışları yaptığımızda yine bu açılışlara kulp takmaya çalışanlar oluyor."

Varank, katıldığı toplu açılış törenlerine kulp takmaya çalışanların, daha önce açılışı yapılan fabrikaların tekrar açıldığı iddiasını öne sürenler olduğunu ifade ederek, alanda bulunan ve yatırımları açılan sanayicilere söz verdi.

Bakan Varank, Özlem Tarım Ürünleri firmasından Feyzullah Karadaş'a, "Biz burada kamuoyunu mu aldatıyoruz? Siz gerçekten bir yatırım yaptınız mı, son 20 yılda sizin şirketiniz neler yaptı? sorusunu yöneltti.

Karadaş da 40 yıldır Türk çiftçisine değer kattıklarını, geçen sene itibarıyla yatırımlarını tamamladıklarını söyledi.

Geçen yıl ağustos ayı itibarıyla deneme üretimlerine başladıklarını dile getiren Karadaş, "Bu sene tamamıyla faaliyetlerimize başlamış olup, Sakarya çiftçisine ürettiğimiz yemleri sevk etmeye başlamış durumdayız. Yeni bir yatırım yaptık buraya." dedi.

Son 20 yıllık yatırımlarından bahseden Karadaş, "Süt çiftliği yatırımlarımız, süt toplama merkezleri, besi ve süt çiftliklerimiz, ambalaj tesislerimizle Türk ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Talu Tekstil fabrikası sahibi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'ye söz veren Varank, "Bu yatırımları gerçekten yapıyor musun? Yoksa biz AK Parti iktidarları olarak kamuoyunu kandırıyor muyuz bu açılışlarla?" diye sordu.

Gültepe de 1999 yılında firmayı Hendek'te kurarak başladıklarını, daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındıklarını anlattı.

Aynı OSB'de ikinci fabrikayı açtıklarını belirten Gültepe, 2 bine yakın istihdam sağladıklarını kaydetti.

Sakarya'nın dışında Malatya'da da salgın dönemiyle başlayan yatırımlarının olduğunu dile getiren Gültepe, "Hazır giyim sektörü Türkiye'de ilkleri yapan sektör. Malatya'da şu anda 1500 kişinin çalıştığı bir tesisimiz var. Türkiye üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatını artırmaya devam ediyor. Zaten 250 milyon doları aşan ihracat rakamı, 2022 yılında üretimin arttığını gösteriyor." dedi.

Yatırımcılara teşekkür eden Varank, "İşte görüyorsunuz, Mustafa Bey'in hikayesi. Tamamı AK Parti döneminde 3 bin 800 kişiye istihdam sağlayan 3-4 fabrikadan bahsediyoruz. Bizim siyasetimizde aldatmak yok, aldatmak başkalarının işi. Bu dönemde neler yaptığımızın, yaptığımız işlerin ekonomiye nasıl katkı sağladığının, özellikle üretimin önünü açtığının farkındayız. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu manada bugün açılışını yaptığımız 44 tesis hem Sakarya'ya hem Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

- "Sanayiyi, yatırımı, emekçiyi desteklemek lafla olmaz"

Bakan Varank, Bakanlık olarak bütün OSB'leri desteklediklerini vurgulayarak, Sakarya 3. OSB'ye de ciddi kaynaklar kullandırdıklarını söyledi.

Varank, tahsis edilen kaynakların, sanayicilerin yatırımlarını destekleyen altyapılara dönüştüğünü ya da burada olduğu gibi OSB'lerdeki emekçi kardeşlerinin hayatlarını kolaylaştıracak tesisler haline geldiğini görmenin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Sanayiyi, yatırımı, emekçiyi desteklemenin lafla olmayacağını, elini taşın altına koyarak, projeler üreterek, kaynaklar vererek olacağını söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Bugün, son olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın desteklediği, yaklaşık 7 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen iki projenin açılışı, Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi ile Nitelikli İş Gücü Geliştirme Merkezinin resmi açılışını yapıyoruz. Son günlerde dünyanın yakından takip ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ara buluculuğuyla çözüme kavuşan tahıl sevkiyatı krizi, gıda ve tarımın stratejik önemini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu."

(Sürecek)