Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile adayı gezen Varank, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu'dan ada, kilise ve diğer tarihi yapılarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

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