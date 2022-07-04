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Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

04.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi.

Gökyüzü Gözlem Etkinliği için kentte bulunan Varank, Gevaş iskelesinden tekneyle Akdamar Adası'na geçti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile adayı gezen Varank, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu'dan ada, kilise ve diğer tarihi yapılarla ilgili bilgi aldı.

Protokol üyeleriyle fotoğraf çeken Varank, daha sonra adadan ayrıldı.

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

Bakan Varank, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi

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Anahtar Kelimeler:
Van sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

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