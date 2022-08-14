Bakan Varank, Zonguldak'taki HackKaradeniz yarışmasının finalinde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST kuşağı, Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini yazacak, ülkemizin geleceğini inşa edecek." dedi.

Bakan Varank, TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Siber Vatan proje ekibinin katkılarıyla düzenlenen HackKaradeniz yarışmasının final etabına katılmak için Zonguldak'a geldi.

Burada Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkan Vekili Ömer Gülay ve protokol üyelerince karşılanan Varank, Siber Vatan ekibiyle bir araya geldi.

Varank, daha sonra Vali Tutulmaz ve Koç ile 4 ülkeden 10 takım ve 38 yarışmacının mücadele ettiği finalde birinci olan "KırmızıMontluMadonna", ikinci olan "Yarayan Kana" ve üçüncü olan "Chestnut Honey" takımlarına ödüllerini verdi.

- "Genç kardeşlerimizi siber güvenlik alanında yetiştiriyoruz"

Burada konuşan Bakan Varank, yola çıktıklarında sadece 14 farklı kategoride 5 bine yakın takımın bulunduğu TEKNOFEST'in bugün 40 kategoride 150 binden fazla takım ve 600 bin yarışmacının katıldığı etkinlik haline geldiğini belirterek, "Bir tanesi siber güvenlik alanında 'hack' yarışmaları, 'Hackİstanbul'larla başladık. 'HackZeugma'yı yaptık. Bu sene de Karadeniz'de TEKNOFEST düzenlediğimiz için 'HackKaradeniz'i gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ali Taha Koç'un bu sene dünyada olmayan bir konsepti gerçekleştirdiğini aktaran Varank, "Bir siber güvenlik yarışmasını fiziki yarışmayla birleştirdi. Buraya gelen finalist yarışmacılarımız ödüller toplamaya çalışarak, koşarak, efor sarf ederek de yarışmış oldular." diye konuştu.

Bu yarışmaları, Türkiye'de siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak için düzenlediklerinin altını çizen Varank, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle gençlerimizi yönlendirmek, o alanlarda insan kaynağımızı geliştirmek, genç kardeşlerimiz daha genç yaşlardan itibaren bu alanlara yönelsinler diye bu yarışmaları düzenliyoruz. HackKaradeniz'i Zonguldak'ta yapmamızın bir sebebi daha var. BAKKA, 'Siber Vatan' isimli organizasyon düzenledi. Özellikle bu bölgede Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizi elektrik-elektronik, yazılım gibi alanlarda öğrenci olmasalar bile biz 'Siber Vatan' programıyla siber güvenlik alanında yetiştiriyoruz. Onlara dönük eğitim programları, farklı staj programları düzenliyoruz. O arkadaşlarımız da kendilerini bu alanlarda yetiştiriyorlar, hem sektörde kalifiye eleman olarak çalışıyorlar hem de kendi şirketlerini kurarak siber güvenlik alanında faaliyet gösteriyorlar."

- "Türkiye'nin gerçek hikayesi bu genç kardeşlerimizin elinden çıkacak"

Varank, bu yarışmanın bütün ayaklarını "Siber Vatan" programında eğitim alan gençlerin tasarlayıp hayata geçirdiğine işaret ederek, "Yarışmacı arkadaşlarımız da Türkiye'nin dört bir tarafından gelip bu yarışmalara katıldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hepsi gönlümüzde birinci." dedi.

"Gerçekten TEKNOFEST, Türkiye'de uzay, havacılık, teknoloji, bilimi sevdiren bir festival." diyen Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin her tarafında gençleri ortaokul çağlarından itibaren bilime ve teknolojiye yönlendiren bir festival. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini yazacak, ülkemizin geleceğini inşa edecek. Bizler de kabul ederlerse ağabeyleri olarak sadece onların önünü açmak için çalışıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin gerçek hikayesi bu genç kardeşlerimizin elinden çıkacak. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Zonguldak'a da böyle güzel ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz."