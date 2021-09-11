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Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

11.09.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

BİLECİK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu.

Çavuşoğlu ve Dönmez, bir restoranda kent protokolünün de hazır bulunduğu toplantıda, ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıkların faaliyet alanlarıyla ilgili yürütülecek projelerin de ele alındığı, Çavuşoğlu ile Dönmez'in katılımcıların sorularını yanıtladığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Programın ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan bakanlar, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti.

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi
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