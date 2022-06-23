YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

23.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangında dumandan etkilenen gönüllülere ilk müdahalede bulunan UMKE ve sağlık ekiplerine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yardım etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangının çıktığı ve devam ettiği noktalarda incelemelerde bulundu.

Bakanlar, alevlerle mücadele eden ekiplere moral verdi ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Beraberindeki ekipte yer alan bir veteriner hekimden de yaban hayatı ile ilgili bilgi alan Kirişci, daha sonra yangının devam ettiği noktada görev alan Marmaris ve Akyaka'dan gelen, rüzgar sörfçülerinden oluşan gönüllü ekiple karşılaştı.

- Ayakkabılarını çıkardı, tişört hediye etti

Kirişci, ekipte güneşten ve dumandan etkilenen gönüllülere müdahalede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile sağlık ekiplerine yardım etti.

Dumandan etkilenen bir gönüllüye oksijen veren Kirişci, ayakkabılarını da çıkarmasına yardım ederek, ayaklarına soğutucu sprey sıktı.

- "Süpermen sana bir tişört hediye edeyim"

Bakan Kirişci, üzerinde "Süpermen" yazılı tişörtü kirlenen ve terden sırılsıklam olan gönüllüye, "Süpermen sana bir tişört hediye edeyim" diyerek, kendi yedek tişörtünü verdi.

Kirişci, dumandan ve güneşten etkilenen bir başka gönüllünün gözüne damla damlattı.

Gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kirişci, onlara yiyecek ve ayran ikram etti.

Saha incelemesinde, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz da hazır bulundu.

Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Kirişci, Marmaris yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.