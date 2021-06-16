Bakire olduğu için baskı gören dünyaca ünlü oyuncudan itiraf: Sonunda biriyle birlikte oldum!

Türkiye'de de uyarlaması yapılan The OC dizisi esas yıldızlarından olan Mischa Barton, canlandırdığı karakterin aktif seks hayatı nedeniyle bir dönem bakire olduğu için baskı hissettiğini ve bu baskıdan dolayı biriyle birlikte olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yaşadığı travmatik olaylar ve etkilerini kaleme alan oyuncu yaptığı itiraf ile herkesi şaşırttı.

The OC dizisinin yıldız ismi Mischa Barton'dan şaşırtan itiraf!

Bir döneme damgasını vuran The OC dizisinde başrol oynayan dünyaca ünlü isim Mischa Barton, yaptığı itiraf ile dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız oyuncu, The OC'deki karakteri cinsel açıdan aktif olduğu için dizide yer aldığı esnada ilk kez seks yapmak konusunda üzerinde "baskı" hissettiğini dile getirdi.

Fox'ta 2003-2007 yılları arasında The OC dizisinde Marissa Cooper karakterini hayat verirken henüz 18 yaşındaydı.

Harper's Bazaar için kaleme aldığı bir yazıda Barton, toplumun gözü önünde büyümek ve genç yaşta şöhret olmanın akıl sağlığı üzerindeki etkisinden bahsetti.