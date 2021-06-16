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Bakire olduğu için baskı gören dünyaca ünlü oyuncudan itiraf: Sonunda biriyle birlikte oldum!

16.06.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan televizyonlarında 2000'li yılların başına damgasını vuran The OC dizisinin yıldız ismi Mischa Barton, pandemi döneminde yaşadığı bazı olayları kaleme aldı. Ünlü oyuncu yazısında bir dönem yaşadığı travmadan söz ederken şaşırtan bir itirafta bulundu. Barton, rol aldığı popüler dizi OC'un zamanlarında 'Bakire' olduğu için baskı hissettiğini dile getirdi.

Türkiye'de de uyarlaması yapılan The OC dizisi esas yıldızlarından olan Mischa Barton, canlandırdığı karakterin aktif seks hayatı nedeniyle bir dönem bakire olduğu için baskı hissettiğini ve bu baskıdan dolayı biriyle birlikte olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yaşadığı travmatik olaylar ve etkilerini kaleme alan oyuncu yaptığı itiraf ile herkesi şaşırttı.

The OC dizisinin yıldız ismi Mischa Barton'dan şaşırtan itiraf!

Bir döneme damgasını vuran The OC dizisinde başrol oynayan dünyaca ünlü isim Mischa Barton, yaptığı itiraf ile dikkatleri üzerine çekti.
Yıldız oyuncu, The OC'deki karakteri cinsel açıdan aktif olduğu için dizide yer aldığı esnada ilk kez seks yapmak konusunda üzerinde "baskı" hissettiğini dile getirdi.
Fox'ta 2003-2007 yılları arasında The OC dizisinde Marissa Cooper karakterini hayat verirken henüz 18 yaşındaydı.
Harper's Bazaar için kaleme aldığı bir yazıda Barton, toplumun gözü önünde büyümek ve genç yaşta şöhret olmanın akıl sağlığı üzerindeki etkisinden bahsetti.

'GENÇ YAŞTA CİNSELLEŞTİRİLDİM'

'GENÇ YAŞTA CİNSELLEŞTİRİLDİM'
Pandemi sürecinin kendisine geçmiş yıllarda yaşadığı bazı travmalarını hatırlattığını ifade eden ünlü oyuncu, şu sözleri kaleme aldı "Genç yaşta bile cinselleştirilmiştim. Beni yanlış anlamayın, oyuncu olmayı ve sahnedeki işimi seviyordum."
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