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Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

07.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesinin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan 23 dükkanı tahliye etme girişimine esnaf ve çevre sakinlerinin tepkileri devam ediyor.

Bakırköy Belediyesinin, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Zeytinlik Mahallesi'ndeki 23 dükkanın geçen yıl tahliye edilmesi yönündeki kararı üzerine belediye ekipleri bu sabah da iş makineleriyle pazarın bulunduğu yere geldi.

Pazarın içinde ve önünde toplanan esnaf ile çevredekiler, yıkıma izin vermedi. Bunun üzerine belediye ekipleri ile esnaf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Daha sonra bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için buradan ayrıldı.

Esnaf ve belediye ekiplerinin pazar yerinde bekleyişi sürüyor.

Yıkım için dün pazarın bulunduğu yere gelen belediye ekipleri, dükkan sahiplerinin direnmesi ve tepkiler üzerine buradan ayrılmıştı.

Bakırköy Belediyesi, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Zeytinlik Mahallesi'ndeki 23 dükkanın geçen yıl tahliye edilmesi kararını vermişti. Bunun üzerine burada çalışan esnaf iş yerlerini güçlendirip yenileyerek İstanbul Teknik Üniversitesinden depreme dayanıklı olduğuna dair rapor almıştı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi de Bakırköy Belediyesinin tahliye talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

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