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Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

18.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Yılmaz Şimşek: - "Tozanlı Vadisi Organik Bal Üretim Projesi ile üreticilere yaklaşık 6 bin kovan ve 6 bin kilogram petek dağıttık"

SİVAS (AA) - Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sivas'ta hasat başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koloni sayısı ve bal üretiminde Türkiye genelinde 3. çiçek balı üretiminde 1. arıcılık işletme sayısı bakımından 2. olan Sivas, zengin nektar kaynaklarıyla arıcıların yüzünü güldürüyor.

300 bine yakın arılı kovanla bu alanda Türkiye'de 7. sırada bulunan Sivas'ta 3 bin 500 arıcı, bu yıl 7 bin ton bal rekoltesi bekliyor.

Merkeze bağlı Gümüşdere köyünü ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, üreticilerle bal hasadı yaptı.

Arıcı kıyafeti giyerek hasadı gerçekleştiren Şimşek, üreticilere bol ve hayırlı hasatlar diledi.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, bal üretiminde Sivas'ın çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdik. Sivas'ımıza, 'Çiçek balının başkenti' diyoruz. Üretimin artmasını istiyoruz. Daha çok bal üreticimiz olsun istiyoruz. İnşallah bu yıl iyi bir sezon ve yaklaşık 7 bin ton bal üretimi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bal üretiminin artması için projelerle üreticilerin desteklendiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Sivas bal üretimine çok elverişli bir coğrafya. Faunası ve bitki florası bakımından çok elverişli. Bu potansiyeli kullanmak istiyoruz ve üreticilerimizi de bu yönde teşvik ediyoruz. Bu anlamda başlattığımız bir projemiz var. Tozanlı Vadisi Organik Bal Üretim Projesi ile üreticilere yaklaşık 6 bin kovan ve 6 bin kilogram petek dağıttık. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla ilimizdeki bal üretimi daha da artacak ve ilimiz bal üretimi noktasında marka haline gelecek."

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

- Vali Yılmaz Şimşek: - "Tozanlı Vadisi Organik Bal Üretim Projesi ile üreticilere yaklaşık 6 bin kovan ve 6 bin kilogram petek dağıttık"

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor

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