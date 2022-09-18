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Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

18.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, Helenistik Döneme ait yeni mozaik döşemeler ortaya çıkarıldı.

Kentte 2010'da başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, geride kalan 12 yıllık sürede farklı dönemlere ait birçok bulguya rastlandı.

Daha önce zengin Doğu Romalılar için yapıldığı tahmin edilen 1600 yıllık döşeme mozaiklere ulaşılan kazıda, bu yılki çalışmalarda ise üzerinde 'kanatlı Eros figürü' ve 'dalga motifleri' bulunan geç Helenistik Döneme ait mozaik döşemeler gün yüzüne çıkarıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, gazetecilere, Balatlar Yapı Topluluğu'nun farklı dönemlere ev sahipliği yapmış çok devasa bir yapı olduğunu söyledi.

Balatlar Yapı Topluluğu'nda son yaptıkları kazılarda yeni mozaiklere ulaştıklarını aktaran Köroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Helenistik Döneme ait bir konut mimarisi kazıyoruz. Küçük odaları olan, avlu etrafında gelişen bir mimari şema bulduk. Ortasında ve yan odalarda da çakıl taşından yapılmış mozaikler var. Orta kesiminde bir bölüm eksik olmasına rağmen kanatlı Eros figürü bulduk. Etrafında palmet (Bir bezeme motifi) desenleri ve dalga motifleri saptadık. Sinop bu anlamda zengin bir şehir. Başka alanlarda da müzenin yaptığı kurtarma kazılarında da Helenistik mozaikler çıkıyor, bu da onlardan birisi. Biz çok güzel koruyup onarıp sergileyeceğiz."

Köroğlu, mozaikleri yapacakları koruma ve onarım çalışmalarının ardından bilim dünyasına tanıtacaklarını da sözlerine ekledi.

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı

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