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Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

17.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Sakarya'nın Karadeniz sahilinden denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutlarla doldurdu.

Melenağzı Limanı'ndan ava çıkan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti.

Kocaali açıklarında "uzatma" denilen ağları atan kaptanlardan Bülent Düzen (48), AA muhabirine, 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve palamut sezonunun yaşandığını söyledi.

Düzen, balık avlamak için hazırlıkları yaptıktan sonra denize açıldıklarını, balığın yoğunluğuna göre denizde kalma sürelerinin değiştiğini belirterek, balığın "kısmet işi" olduğunu söyledi.

İğneada'dan Sinop'a kadar çok sayıda balıkçının Karadeniz'de avlandığını ifade eden Düzen, denizde tüm teknelerin birbirine saygı gösterdiğini, selamlaştığını kaydetti.

Düzen, "Denizden ne çıkacağını kimse bilemez. Sen sadece ağını kurup 2-2,5 saat beklersin." dedi.

Palamudun tane fiyatının 20 liraya kadar düştüğünü dile getiren Düzen, "Şu an vatandaş çok memnun. Bundan 15 gün önce iri palamudun tanesi 100 liraydı." diye konuştu.

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
palamut Sakarya Kocaali balık avı balıkçılık

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