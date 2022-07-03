İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkisinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarla da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

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