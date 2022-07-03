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Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

03.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkisinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi.

Ekipler, bölgeye sevk edilen 1 helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Balıkesir tarla

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:45
Sabah
05:38
Öğle
13:18
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Deniz Eczanesi
Altieylul
Eski Dedebaş Eczanesi
Altieylul
Dinç Eczanesi
Karesi
Perihan Eczanesi
Karesi
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Ayvalik
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