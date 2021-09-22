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Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

22.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde üreticiler hasada başladı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 70 bin dekarı aşkın alana çeltik ekildiğini bildirdi.

Yağışlardan dolayı bu yıl ekim işleminin mayıs ayının ortalarında başladığını belirten Danç, çeltiğin çeşidine göre 120 ila 135 günde hasat edilecek duruma geldiğini anlattı.

Çiftçilerin baldo ağırlıklı olmak üzere hastalıklara dayanıklı çeşitleri tercih ettiğini dile getiren Danç, "Havaların iyi gitmesi hasadımızı kolaylaştıracaktır. İnşallah üreticilerimiz emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alırlar." dedi.

Kırsal Eşen Mahallesi'nden çeltik üreticisi Aytekin Gündoğan ise baldodan dönüm başına 650-700 kilogram ürün aldıklarını ifade etti.

Bu yıl verimin iyi olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Bize bir dekar çeltiğin maliyeti 2 bin 700-2 bin 800 lira. Para kazanmamız için 1 kilogram çeltiğin 7 lira olması gerekir." diye konuştu.

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı
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