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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

05.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuyualan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 dakika içinde yangına müdahale etti.

Yangın, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter ve 2 uçakla yapılan söndürme çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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