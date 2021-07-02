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Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

02.07.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca, gayrimenkul alım satımında tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp verdiği belirlenen aralarında tapu personeli ve emlakçıların da bulunduğu 9 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, Erdek Tapu Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 1 memur, 1 muhtar ve 6 emlakçı gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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