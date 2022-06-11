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Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi

11.06.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 8 kişiden minibüs sürücüsü Süleyman Altınyurt'un cenazesi toprağa verildi.

Altınyurt'un cenazesi, Dursunbey'e bağlı kırsal Çınar Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle meydanında düzenlenen törende, helallik alındı. Altunyurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, Altınyurt'un eşi Serpil Altınyurt ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Kepsut Kaymakamı Altay Karadağ, Dursunbey Belediye Başkan Vekili Sadettin Aslan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Balıkesir'de bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıkan kişileri taşıyan Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpışmıştı.

Kazada, minibüsü kullanan Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetmişti. Kazada, aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi ise yaralanmıştı.

Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi

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Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Balkır Eczanesi
Altieylul
Kesen Eczanesi
Altieylul
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